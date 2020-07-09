شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لغاز الأوزون تطهير معدات الحماية الشخصية لمواجهة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة جديدة أن غاز الأوزون، وهو مادة كيميائية شديدة التفاعل تتكون من ثلاث ذرات أكسجين، يمكن أن يوفر وسيلة آمنة لتطهير أنواع معينة من معدات الحماية الشخصية، التي تشتد الحاجة إليها لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من Covid-19.

أشارت الدراسة المنشورة فى مجلة نيوز ميديكال البريطانية التي أجراها باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا، أن الأوزون يمكن أن يعطل الفيروسات على عناصر مثل الملابس، ودروع الوجه المصنوعة من البولي كربونات ، والنظارات الواقية، وأقنعة التنفس دون الإضرار بها .



غاز الأورزن ودوره فى التطهير

ووجدت الدراسة أن اتساق وفعالية علاج الأوزون يعتمد على الحفاظ على الرطوبة النسبية لما لا يقل عن 50٪ في الغرف المستخدمة في التطهير.

ويعد الأوزون أحد أكثر الطرق نظافة لإلغاء تنشيط الفيروسات وقتل أي عامل ممرض، دون ترك أى بقايا، ومن السهل توليده من هواء الغلاف الجوي، كما أنه سهل الاستخدام من منظور المعدات، وتم وصف نتائج البحث في ورقة منشورة على خادم medRxiv ما قبل الطباعة وسيتم تقديمها إلى مجلة لمراجعة الأقران ونشرها.

يمكن إنتاج الأوزون بمعدات رخيصة من خلال تعريض الأكسجين في الغلاف الجوي للأشعة فوق البنفسجية ، أو من خلال تفريغ كهربائي مثل الشرارة.

خلال فترات الذروة المحلية والإقليمية في الإصابة بالفيروس التاجي ، يمكن لنقص معدات الوقاية الشخصية أن يجبر المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى على إعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية التي كانت مخصصة للاستخدام مرة واحدة.

يستخدم الأوزون على نطاق واسع لتطهير مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب وتعقيم المواد الغذائية وتطهير أنواع معينة من المعدات - حتى الملابس، وخزائن تطهير الأوزون متاحة تجارياً ، مستفيدة من التأثيرات المؤكسدة للغاز لقتل البكتيريا وإبطال الفيروسات.

قال مؤلق الدراسة: "لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأنه لن ينجح ، لكننا لم نجد أمثلة على الاختبارات التي أجريت على مجموعة متنوعة من معدات الحماية الشخصية".

"أردنا المساهمة في تلبية احتياجات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى لإثبات أن هذه التقنية يمكن أن تعمل ضد مسببات الأمراض المشابهة لفيروسات كورونا".

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من جانبه أوصى فيل سانتانجيلو ، عالم الفيروسات في قسم والاس إتش كولتر للهندسة الطبية الحيوية ، باثنين من الفيروسات التنفسية - الإنفلونزا أ والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) - كبديل لفيروسات التاجية.

يُعرف الاثنان بالفيروسات "المغلفة" لأنها ، مثل الفيروسات التاجية ، محاطة بغشاء دهني خارجي. إنفلونزا الإنفلونزا و RSV أقل خطورة من الفيروس التاجي SARS-CoV-2 ، مما يسمح للباحثين بجورجيا تك بدراستهم بدون مرافق مختبرية عالية الاحتواء.

وضع سانتانجيلو وفن وفريقهم إجراء اختبار يتم فيه وضع الحلول التي تحتوي على الفيروسين على عينات من مواد معدات الوقاية الشخصية قيد الدراسة.

بعد تعريض أقنعة الوجه وأجهزة التنفس إلى تطهير الأوزون ، عمل الفريق البحثى مع كلية الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية لتقييم قدرات الترشيح للعناصر.

تم وضع العينات في غرفة ثم إدخال الأوزون فيها بتركيزات متفاوتة منخفضة تصل إلى 20 جزء في المليون.

بعد العلاج لفترات زمنية مختلفة ، اختبر الباحثون عينات معدات الوقاية الشخصية لتحديد ما إذا كان أي من الفيروسات على الأسطح المعالجة.

ووجد الفريق البحثى أن الأوزون كان ناجحًا جدًا فى جعل العينات غير ضارة أو ملوثة بالفيروس، وإما أن تتلف المادة الوراثية أو الغلاف الخارجي للفيروس بما يكفي بحيث لا يعد بإمكانه إصابة الخلية المضيفة."

واستنتج الباحثون أن علاج الأوزون لم يبدو أنه يؤثر سلبًا على مادة الترشيح N-95، في حين أنه لم يضر بقدرة الترشيح للأقنعة ، إلا أنه ألحق الضرر بالمواد المرنة المستخدمة لتثبيت الأقنعة.

واقترح الباحثون أن الأوزون سيكون طريقة فعالة للمستشفيات والمنظمات الأخرى لتطهير الملابس والنظارات والقفازات."