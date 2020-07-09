شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات دماغية خطيرة تهدد مرضى كورونا ذوى الأعراض الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أطباء الأعصاب في المملكة المتحدة تفاصيل عن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من إصابات خفيفة أو تعافوا من الفيروس، حيث عاني البعض منهم من حالات خطيرة أو مميتة في الدماغ، وحذر العلماء من أن الأطباء قد يفقدون علامات الاضطرابات الدماغية الخطيرة والمميتة التي يسببها فيروس التاجي، لأنها تظهر في المرضى المصابين أو الذين يتعافون بشكل خفيف.





وبحسب جريدة "الجارديان" البريطانية نشر أطباء الأعصاب يوم الأربعاء تفاصيل عن أكثر من 40 مريضًا بكورونا في المملكة المتحدة -تتراوح مضاعفاتهم من التهاب الدماغ والهذيان إلى تلف الأعصاب والسكتة الدماغية في بعض الحالات ، كانت المشاكل العصبية هي العرض الأول والأساسي للمريض.

وكشفت الحالات التي نشرت في مجلة Brain ، عن ارتفاع في حالة مهددة للحياة تسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، حيث اجتاحت الموجة الأولى من العدوى بريطانيا.

في معهد الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، ارتفعت حالات التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر من حالة قبل شهر من انتشار الجائحة إلى حالتين أو ثلاث في الأسبوع في أبريل ومايو وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 59 عامًا نتيجة المضاعفات.

كان عشرات المرضى مصابين بالتهاب في الجهاز العصبي المركزي، و 10 أصيبوا بمرض في الدماغ مع هذيان أو ذهان، وثمانية أصيبوا بسكتات دماغية ، وثمانية آخرين يعانون من مشاكل في الأعصاب الطرفية، تم تشخيص معظمهم على أنهم متلازمة جيلان باري ، وهو رد فعل مناعي يهاجم الأعصاب ويسبب الشلل وهو مميت في 5٪ من الحالات.

قال مايكل زاندي ، مؤلف الدراسة واستشاري NHS College University London Hospitals: "نرى أشياء في الطريقة التي يؤثر بها Covid-19 على الدماغ الذي لم نشهده من قبل مع فيروسات أخرى".

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وأضاف: "ما رأيناه مع بعض المرضى، وفي مرضى آخرين، هو أنه يمكن أن تكون مصابًا بأمراض الأعصاب الشديدة ، ويمكن أن تكون مريضًا للغاية، ولكن في الواقع لديك أعراض رئوية تافهة".

وقال "من الناحية البيولوجية ، لدى التهاب الدماغ والنخاع الحاد بعض أوجه التشابه مع التصلب المتعدد ، ولكنه أكثر حدة ويحدث عادة لمرة واحدة بعض المرضى يعانون من إعاقة طويلة المدى، والبعض الآخر يمكن أن يتعافى بشكل جيد ".

وتضيف الحالات إلى المخاوف بشأن الآثار الصحية الطويلة الأمد لـ Covid-19 ، والتي تركت بعض المرضى يتنفسون ويصابون بالإرهاق بعد وقت طويل من التخلص من الفيروس، والبعض الآخر يعانون من خدر وضعف ومشاكل في الذاكرة.

بدأت مريضة بالفيروس التاجي وصفتها الصحيفة، وهي امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا ولا يوجد لديها تاريخ من المرض النفسي، تتصرف بشكل غريب في اليوم التالي بعد خروجها من المستشفى كانت ترتدي معطفها مرارًا وتخلعه مرة أخرى وبدأت في الهلوسة، وذكرت أنها رأت القرود والأسود في منزلها. تم إدخالها مرة أخرى إلى المستشفى وتحسنت تدريجياً بالأدوية المضادة للذهان.

قال زاندي: "نريد من الأطباء حول العالم أن يكونوا متيقظين لهذه المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا".

وحث الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم مرضى يعانون من أعراض معرفية أو مشاكل في الذاكرة أو تعب أو خدر أو ضعف لمناقشة الحالة مع أطباء الأعصاب