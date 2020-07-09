شكرا لقرائتكم خبر عن مستحضر التعقيم الأمثل تعرّفوا عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكثر في الأسواق سوائل ومواد التعقيم، وأصبحت شيئاً أساسياً مع انتشار فيروس كورونا، ولكن يوجد اختلاف بين سوائل ومواد التعقيم لناحية المكونات والفاعلية، كما توجد معايير محددة لاختيار مستحضر التعقيم الأمثل.

يفضل عموماً استخدام السائل المعقم وليس الرذاذ أو الهلام المعقم لأن التركيبة السائلة أكثر فاعلية في القضاء على الجراثيم حسب منظمة الصحة العالمية.

وفي كل الحالات، يجب أن يحتوي مستحضر التعقيم، سواء كان سائلاً أو رذاذاً أو هلاماً، على كحول بنسبة 60 أو 70 في المئة على الأقل.

في حال استخدام هلام التعقيم، يوصى بفرك اليدين به لمدة 20 ثانية للحصول على الفاعلية المنشودة.

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بالنسبة إلى الكلور المستخدم بكثرة في المنازل بهدف التطهير والتعقيم، فإنه آمن وفعال شرط استعماله بالطريقة الصحيحة، حيث يجب خلط كل كوب من الكلوب مع 9 أكواب من الماء ليصبح صالحاً للتعقيم.

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