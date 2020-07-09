شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج تمزق الأربطة إليكم هذه الوصفة الطبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث في بعض الأحيان إصابة الأربطة التي تعمل على ربط العظام ببعضها البعض، وينتج عنها ما يسمى بتمزق الأربطة، ويكون ذلك بسبب تعرضها لأحداث مفاجئة وعنيفة كالسقوط المفاجئ أو حوادث السير أو القفز من مكان مرتفع بشكل عنيف.

من أهم أعراض تمزق الأربطة الشعور بألم شديدة في المفاصل ووجود تورم شديد حولها، عدم مرونة العضلات وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

لذلك إليكم أهم الوصفات الطبيعية التى تساعد على تقليل الآلام الناتجة عن تمزق الأربطة وتساعد على علاجها.

زيت الخروع والكركم

يحتوي كل من زيت الخروع والكركم على مضادات للالتهاب مما يساعد على علاج التهاب وتمزق الأربطة، فيحتوى زيت الخروع على حمض الرسينوليك وهذا الحمض من الأحماض المشهورة بفعاليتها في تقليل الالتهابات.

والكركم يحتوي على مادة تعرف باسم الكركمين وهي من المواد المشهورة في علاج الالتهابات بمختلف انواعها.

المكونات

Advertisements

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

1- تدفئة ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع على النار.

2- إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

3- خلط الزيت مع الكركم جيدًا حتى تتكون عجينه سميكة نوعا ما.

4- وضع العجينة على المكان الذي يعاني من الالتهاب والتمزق وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أو أكثر، وبعدها يزال الخليط من على المكان المتضرر بالماء الدافئ.

تابعنا

