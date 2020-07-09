شكرا لقرائتكم خبر عن الكاجو وفوائده الصحية المذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتوي الكاجو على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة، مما يجعله مفيد جداً للجسم، ولكن ينصح بعدم الإكثار من تناوله لأن مثله مثل أي نوع آخر من المكسرات، فقد يضر الجسم اذا تم تناول كميات كبيرة منه أكثر مما يحتاج الجسم، فقد يسبب زيادة في أحد العناصر أو الفيتامينات في الجسم مما يسبب الضرر.

إليكم أهم فوائد الكاجو المدهشة على الصحة:

مفيد لصحة القلب

وذلك لاحتوائه على نسبة عالية جداً من الدهون الغير مشبعة، وهذه الدهون تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتساعد على توسعة شرايين وصمامات القلب، كما أنه تقي من حدوث الجلطات المفاجأة، وتساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، لذا فهو مفيد جداً لمرضي القلب ولكن يجب تناوله باعتدال لأن زيادة الدهون الغير مشبعة في الجسم قد يكون له أضرار أخرى على الصحة فيجب على المريض أن يتناول مالا يزيد عن 20 جرام يومياً من الكاجو ويفضل تناول الكاجو الغير محمص.

مفيد للعظام

الكاجو غنى بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام حيث ان الكاجو غنى جدا بالمغنسيوم ويعد المغنسيوم واحد من اهم العناصر لبناء العظام فأهمية المغنسيوم بالنسبة للعظام لا تقل عن اهمية الكالسيوم حيث يحيط المغنسيوم بالكالسيوم الموجود في العظام وبالتالي يقوى العظام بشكل كبير ويزيد من صلابتها، والكاو ايضا غني بعنصر النحاس المهم ايضا للعظام حيث يساعد النحاس على تحفيز انتاج الكولاجين المهم جدا للعظام والذي يساعد على تقويتها وزيادة صلابتها ويمنع احتكاك المفاصل ببعضها البعض مما قد يسبب لها التأكل.

يساعد على التخسيس

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عكس ما هو معروف ان المكسرات ممنوعة اثناء اتباع الانظمة الغذائية، ولكن الكاجو من المكسرات المهم تناولها اثناء اتباع انظمة الرجيم حيث ان الكاجو يساعد على التخسيس لأنه غنى بالألياف الطبيعية والدهون الغير مشبعة والتي تساعد على الشبع بسرعة كبيرة، كما ان الدهون الغير مشبعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يزيد الحرق في الجسم، بالإضافة الى ذلك فهو يعطى الشخص النشاط والحوية التي يمكن ان يفقدها الشخص عند اتباع الحميات الغذائية مما يجعل الشخص قادر اكثر على ممارسة الرياضة وحرق المزيد من الدهون، لذا عند اتباع نظام رجيم يجب تناول كمية قليله كل يوم من الكاجو.

مفيد للصحة الجنسية

يساعد الكاجو على زيادة القدرة الجنسية لدي الرجال كما انه يزيد من رغبة الرجل الجنسية بشكل كبير، ويجعله اكثر حيوية اثناء العلاقة الحميمة، بالإضافة الى ذلك فالكاجو يزيد من خصوبة الرجل كثيراً ويزيد عدد الحيوانات المنوية ويحسن من كفاءتها لذا فينصح به الرجال عند الرغبة في الانجاب لأنه يزيد من كفاءة الحيوانات المنوية، بالإضافة الى ذلك فأن الكاجو ايضا يزيد من الرغبة الجنسية لدى المرأة.

الوقاية من مرض السرطان

يساعد الكاجو على الوقاية من مرض السرطان نظراً لغنائه بمجموعة من العناصر التي تساعد على مكافحة نمو الخلايا السرطانية في الجسم، حيث يحتوى الكاجو على نسبه عالية من مضادات الاكسدة ويحتوى ايضا على عنصر النحاس المفيد جدا في التخلص من الخلايا الفاسدة ويزيل الجذور الحرة في الجسم فكثرة الجذور الحرة في الجسم يعد من الاسباب الرئيسية لنمو الخلايا السرطانية ومهاجمتها للخلايا السليمة في الجسم وبالتالي يحدث السرطان كما اثبتت الدراسات ان الكاجو يحتوى على مادة تدعى بروانثوسيانيدينس، وهذه المادة لها قدرة كبيرة على مكافحة الخلايا السرطانية

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