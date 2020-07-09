فلسطين تسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 262 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5105 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 699 حالة . قد يهمك ايضا: Advertisements الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

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