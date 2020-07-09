السودان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10158 إصابة. وذكرت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة. قد يهمك ايضا: مريضة في كوريا الجنوبية تتعافى من كورونا بعد زراعة رئتين العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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