لبنان تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان اليوم 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2011 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلف عدد حالات الشفاء 1368 حالة.

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