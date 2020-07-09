تونس تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1230 حالة إصابة مؤكدة في البلاد. وأوضحت في بيان انه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ من الفيروس، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في تونس. قد يهمك ايضا: Advertisements الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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