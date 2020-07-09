العلماء يحذرون من تأثير البكتيريا الخارقة في مقاومة المضادات الحيوية

بينما يحارب العالم، فيروس كورونا الخبيث، فإن تحذيرا أطلقه مجموعة من العلماء يكمن فى الخوف من إمكانية العودة إلى عصر ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية، بعد انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتى من الصعب معها علاج الالتهابات المختلفة، والأمراض التي تتطلب تناول المضاد الحيوى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأسباب انتشارها.

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