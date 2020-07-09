أكثر 5 تصرفات للزوج تؤذي مشاعر الزوجة

تصرفات الزوج لها دور كبير جدا في تحقيق سعادة الزوجة أو تعاستها، كما أنها تلعب دورا كبيرا في تشكيل العلاقة بينه وبين زوجته، فإما أن تكون تصرفاته سببا في توطيد العلاقة بينهما أو تحقيق التباعد والفتور والتسبب في زعزعة إستقرار الحياة الزوجية.

تصرفات الزوج

تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعر الزوجة

نصائح للزوج

تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعر الزوجة

فيما يلي ذكر لأكثر 5 تصرفات للزوج تؤذي مشاعر الزوجة

خيانتها

الخيانة تأتي على رأس تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعر الزوجة، فلا يوجد أقسى منها على نفسها ووجدانها، لأن الخيانة تطعن الزوجة في كرامتها وكبريائها وتسبب لها صدمة كبيرة جدا، كما أن خيانة الزوج لزوجتها تفقدها الشعور بالأمان، وتحط من قدره في عينها وهي أمور تؤذي مشاعرها بدرجة كبيرة.

عدم إحترامها

الإحترام أهم ما في العلاقة بين الزوجين، وهو أهم من الحب نفسه ومقوم أساسي من مقومات نجاح الحياة الزوجية، وعندما يخل الزوج بإحترامه لزوجته ويتعمد إهانتها والتقليل من شأنها تتألم الزوجة لأن عدم إحترام الزوج لها يؤذي مشاعرها

إهمال أنوثتها

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إهمال أنوثة الزوجة من تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعرها، لأنها تحتاج لإهتمامه بها ولتقديره لأنوثتها كما أنها بحاجة لأن يتفهم إحتياجاتها كأنثى، ولذلك تتأثر الزوجة كثيرا بإهمال الزوج لأنوثتها، وقد تتعرض لنوبات من البكاء الشديد والحزن والكآبة بسبب ذلك.

إهانة أهلها

من تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعر الزوجة، إهانة الزوج لأهلها وعدم إحترامهم والإستهانة بهم، والتقليل من شأنهم وهو أمر قاسي جدا على نفس الزوجة، خاصة عندما تقارن طريقتها في التعامل مع أهل الزوج التي تقوم على الإحترام والتقدير، ولذلك فإحترام الزوج لأهل زوجته أقل ما يمكن تقديمه لها مقابل إحترامها لأهله.

السخرية منها أمام الآخرين

تحزن الزوجة كثيرا بسبب سخرية الزوج منها أمام الآخرين لأنها تشعر بالحرج الشديد، وتهتز ثقتها بنفسها، ولذلك تدخل سخرية الزوج من زوجته أمام الآخرين في تصرفات الزوج التي تؤذي مشاعر الزوجة

نصائح للزوج

على الزوج أن يحسن معاملة زوجته وأن يمنحها ما تستحق من تقدير وإحترام وأن يتفهم إحتياجاتها كأنثى، وعليه أيضا أن لا يفصل علاقته بزوجته عن علاقته بأهلها، فمن حق الزوجة عليه أن يحترمها ويحترم أهلها ويقدرهم، وعليه أيضا الإهتمام بزوجته ورعايتها وتجنب السخرية منها أمام الآخرين.

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