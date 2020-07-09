قواعد غريبة وملزمة للجميع عند تناول العشاء مع الملكة إليزابيث

تشتهر العائلات الملكية بفرض كثير من القواعد فيما يخص الموضة أو إتيكيت تناول الطعام والشراب وغيرها.

لكن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، فرضت عددا من القواعد التي يجب اتباعها فيما يخص الطعام والشراب، منها منع طبخ وجبات تتضمن ثوم أو بصل بأي حال، واصطحاب الشاي الخاص بها في أي مكان تذهب إليها، إضافة إلى قاعدة أخرى غريبة تخص ضيوف حفلات العشاء.

وفقًا لمجلة "ماري كلير" الأمريكية، وضعت الملكة قاعدة خاصة تجبر ضيوفها في قصر باكنجهام على انتظارها قبل الجلوس على مائدة العشاء؛ إذ أنه من غير المسموح جلوسهم قبلها بأي حال.

وأضافت الملكة قاعدة أخرى غريبة، وهي ضرورة الاقتداء بطريقة أكلها على مائدة العشاء؛ فيجب أن يأكل الضيوف عندما تتناول الطعام ويتوقفون حين تتوقف، وتسري هذه القاعدة على أفراد العائلة الملكية ذاتها.

وذكر رئيس خدم العائلة الملكية السابق، بول بوريل، أن القاعدة السابقة تم كسرها من قبل خلال حفل عشاء أقامته الملكة في اليخت الملكي ببريطانيا، على شرف ابنها الأمير تشارلز.

Advertisements

وتابع: "قُدمت التحلية ونسى الأمير تشارلز قاعدة الاحتذاء بالملكة، وبادر بالتهام العنب من الطبق أمامه قبل أن ينظر للملكة خلال تناوله الفاكهة ويدرك أنه ارتكب خطأ فادحًا".

قد يهمك أيضا:

تعرف علي اللون المحدد لطلاء أظافر العائلة الملكة وسعره

كيت ميدلتون ترتدي سوارًا من اللؤلؤ من ميراث ديانا