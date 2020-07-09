شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: ارتداء الكمامة يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة 65% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء من مستشفى جامعة كاليفورنيا ديفيس للأطفال أن ارتداء قناع الوجه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث وجدوا أن تغطية الأنف والفم بالكمامة يقلل خطر الإصابة بكوفيد 19 بنسبة 65 %، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي السابق، كان الباحثون يعتقدون أن ارتداء القناع مفيدًا فقط لمنع انتقال الفيروس إلى الآخرين ولكن، كما وجدت المزيد من الدراسات الأخرى، فإن قطعة القماش لا تمنع الشخص المريض من انتشار الفيروس فحسب، بل تحمي الأشخاص الأصحاء أيضًا من الإصابة بالمرض.

وقال الدكتور دين بلومبرج، رئيس الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى جامعة كاليفورنيا ديفيس للأطفال، خلال بث مباشر: "يجب على الجميع ارتداء قناع الوجه".وأوضح أن "الناس الذين يقولون "لا أعتقد أن الأقنعة تعمل للحماية من الفيروس" يتجاهلون الأدلة العلمية.".

وهناك طريقتان رئيسيتان ينتشر من خلالهما الفيروس التاجي الأول يتم من خلال قطرات تطرد في الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص.

يقول الباحثون أن هذه القطرات تبلغ حوالي ثلث حجم شعر الإنسان، لكنها مرئية للعين المجردة.

الطريقة الثانية هي من جزيئات الهباء الجوي التي يرشها البشر في الهواء عندما نتحدث، وهي عبارة عن كتلة واحدة بحجم شعرة الإنسان ويكاد يكون من المستحيل رؤيتها.هذه الطريقة أكثر خطورة من حيث النقل ، ولكن يمكن تقليلها عن طريق تجنب المساحات الداخلية المزدحمة.

تظهر الدراسات في الظروف المعملية الآن أن الفيروس يبقى على قيد الحياة في شكل رذاذ مع نصف عمر على مقياس الساعات.

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قال الدكتور ويليام ريستينبرت ، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إن الفيروس مستمر في الهواء..لهذا السبب تريد أن تكون في الهواء الطلق لأي مواقف اجتماعية إن أمكن. سيعمل تدفق الهواء الجيد على تفريق الفيروس..إذا كنت في الداخل ، فكر في فتح النوافذ. تريد أكبر قدر ممكن من الهواء النقي ".وجدت العديد من التقارير أن أنواع مختلفة من الأقنعة يمكن أن تمنع القطرات من دخول الجهاز التنفسي.

وجدت إحدى الدراسات أن قطرات تتراوح بين 20 إلى 500 ميكرومتر طردها شخص يتحدث تم منعها عندما كان الفم مغطى بمنشفة.

أظهر آخر أن ارتداء قناع يقلل من كمية قطرات وجزيئات الهباء الجوي لشخص مصاب بالأنفلونزا.

وقال ريستينبارت أنه في حين أن الزجاج الشفاف لدروع الوجه يوفر الحماية، يمكن أن يحدث الإرسال إذا لم يكن هناك تدفق جيد للهواء.

جزيئات الهباء الجوي صغيرة بما يكفي للسفر في الهواء مثل الروائح، هذا هو السبب في أن تدفق الهواء مهم للغاية ، إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح العلماء "نحن نعلم أن التباعد الاجتماعي يقلل من خطر انتقال الفيروس بنسبة 90 % ، وارتداء الأقنعة يقلل من الخطر بنسبة 65 %".