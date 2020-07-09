4 أسباب وراء البشرة الباهتة وإليك الحلول لاستعادة نضارتها

تعاني بعض السيدات من مشكلة بهتان البشرة، والتي قد تصيب السيدات وأحيانا الفتيات الصغيرات، وأكثرهنَّ لا يعرفن السبب الحقيقي وراء هذا البهتان الذي يفقد البشرة حيويتها ونضارتها.

وتقول الدكتورة كلير تشانج، وهي طبيبة أمراض جلدية في نيويورك، إن هناك العديد من الأسباب المختلفة، وتضيف إن السبب يعد الخطوة الأولى في اتخاذ تدابير لاستعادة إشراقة البشرة.

وسنستعرض في السطور القادمة أكثر 4 أسباب شائعة للبشرة الباهتة مع العلاجات التي تمكنكِ من استعادة بريقها:

جفاف الجلد

السبب: قد تبدو البشرة باهتة بسبب جفاف الجلد؛ فالبشرة الجافة تجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد تبدو واضحة، وقد يكون السبب وراء ذلك عدم استخدام كمية كافية من المرطبات أو الاستحمام بالماء الساخن؛ فهذا يساهم في جفاف البشرة وبهتانها.

العلاج: عليكِ تبديل منظف البشرة والمرطّب، واختيار المناسب لنوع بشرتك، والابتعاد عن الصابون؛ لأنه يعمل على إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة ومن ثم تفاقم الجفاف.

خلايا الجلد الميتة

السبب: يقوم الجلد عادةً بإزالة خلايا الجلد الميتة بشكل تلقائي، إلا أنه مع تقدم العمر قد يتباطأ حدوث ذلك؛ ما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على البشرة، ومنع الجلد الجديد من الظهور فتبدو البشرة باهتة وخالية من أي لمعة أو حيوية.

العلاج: قومي بوضع مرطب على البشرة؛ فهذا سيساعد بشرتك في الحفاظ على رطوبتها، وعليكِ وضعه في الصباح والمساء؛ فهذا سيجعل البشرة تبدو أكثر صحية.

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الشيخوخة

السبب: من المعروف أن كمية المرطب الطبيعي الذي تنتجه البشرة تقل مع تقدم العمر، وكذلك إيضا إنتاج الكولاجين، بينما يزيد إنتاج الميلانين؛ ما يؤدي إلى بشرة غير نضرة تحتوي على بقع داكنة.

العلاج: قومي بتدليك بشرتك لمدة دقيقتين بعد وضع الكريمات الخاصة بكِ على البشرة بحركة دائرية بأطراف أصابعك؛ فهذا سيساعدك على استعادة نضارة البشرة.

الإجهاد

السبب: يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الكورتيزول في الجسم والجلد؛ ما يساهم في زيادة التهاب الجلد، وتفاقم التهابات الجلد، والحصول على بشرة باهتة غير نضرة.

العلاج: عليكِ تناول الكثير من الماء، وكذلك عليكِ تقشير بشرتك مرة في الأسبوع؛ لإنه مع تقدم العمر لن تكون بشرتك قادرة على تجديد نفسها بشكل طبيعي كما في مرحلة الشباب، ثم وضع المرطب الخاص بكِ.

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