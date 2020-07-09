الكويت تسجل 3 وفيات و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 578

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الخميس عن تسجيل 833 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات المصابة بالفيروس فى الكويت إلى 52840 حالة.

وأوضحت "الصحة الكويتية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالى الوفيات إلى 382 حالة، وفيما تم تسجيل 578 حالة شفاء من الفيروس، لتسجل إجمالى حالات الشفاء من الفيروس 42686 حالة.

وأشارت وزارة "الصحة الكويتية" إلى أن إجمالى الحالات التى تتلقى حاليا العلاج من فيروس 9772، وأن إجمالى الحالات داخل العناية المركزة 150.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

الصحة الجزائرية تسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا