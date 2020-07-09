تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس الأحمر بالليمون

المقادير

- أوراق الكركديه : 2 ملعقة كبيرة

- أناناس : 1 حبة (مقطع)

- عصير الأناناس : نصف كوب

- ليمون : نصف حبة (مقطع شرائح)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة الطريقة: 1. ضعي كوبين من الماء على حرارة متوسّطة وأضيفي إليه الكركديه. 2. اتركي المزيج يغلي على حرارة منخفضة لحوالي 5 دقائق. 3. صفي المزيج واتركيه جانباً حتى يبرد. 4. ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي الأناناس، وعصير الأناناس والكركديه. Advertisements 5. اخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات. 6. اسكبي المزيج في أكواب تقديم وأضيفي شرائح الليمون الحامض والثلج. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص كيكة الليمون الأبيض تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الأناناس بجوز الهند

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