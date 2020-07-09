تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة طبقات القرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 5 حبات

- سكر : كوب

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (بودرة)

- الزيت النباتي : كوب

- طحين : 2 كوب

- لبن زبادي : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة (لدهن صينية الفرن)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة (لدهن صينية الفرن)

- القرفة : 3 ملاعق كبيرة (مطحونة)

الطريقة: 1. افقسي البيض بوعاء الخلط، وأضيفي كوب السكر واخفقي باستخدام المضرب اليدوي. 2. أضيفي الفانيلا البودرة، والزيت النباتي، والطحين، واللبن الزبادي واخلطي المكونات، وأضيفي البيكنج باودر وحركي. 3. جهزي صينية الفرن بدهنها بالزيت النباتي، والطحين. 4. صبي ربع كمية خليط الكيك، ووزعيه بالصينية، وأدخليه للفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180. Advertisements 5. عند النضوج، رشي طبقة من القرفة المطحونة. 6. كرري العملية السابقة حتى الانتهاء من كمية خليط الكيك، مع الحرص على وضع طبقات الكيك على رفّ الشواية. 7. زيني وجه الكيك بطبقة من القرفة المطحونة، وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل

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