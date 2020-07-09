تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شارلوت كيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سويسرول الشوكولاتة : 3 باكيت (مقطع)

- الآيس كريم : 250 غراماً (مشكل)

- الفراولة : 10 حبات (مقطعة)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب (للتزيين)

- كريمة : حسب الرغبة (جاهزة / للتزيين) الطريقة: 1. جهزي قالب مستطيل الشكل وبطنيه بورق النايلون. 2. رصي طبقة من كيك سويس رول المقطع بقاع القالب وعلى الجوانب. 3. ضعي طبقة من الآيس كريم المشكل فوق طبقة الكيك. 4. أضيفي حبات الفراولة المقطعة فوق طبقة الآيس كريم. Advertisements 5. أضيفي طبقة من الآيس كريم والكيك، ثم أغلقي عليه بورق النايلون، وأدخلي القالب للفريزر مدة 4 ساعات. 6. عند التقديم اقلبي الشارلوت كيك بطبق التقديم، وزيني بشوكولاتة النوتيلا، والكريمة الجاهزة، وحبات من الفراولة بحسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة

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