تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قشطلية بالحليب بالكوب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 500 مل (سائل)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- النشاء : ملعقتان كبيرتان ونصف

- دقيق : ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : 100 غراماً

- ماء الزهر : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : نصف ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مفروم / للزينة)

- مربى : ملعقة كبيرة (مربى الورد / للزينة) الطريقة: 1. في قدر، ضعي الحليب والسكر والنشاء والدقيق والجبن الكريمي. 2. اخفقي المكونات على النار بخفة وروية حتى يذوب السكر. 3. اتركي المزيج يغلي ويكثف. 4. اسكبي ماء الورد وماء الزهر واخلطي باستمرار لـ5 دقائق إضافية، ثم اسكبي الخليط في فناجين التقديم. Advertisements 5. اتركي الحلى يبرد ثمّ أدخليه إلى الثلاجة لساعة على الأقل. 6. عند التقديم، زيّني الكاسات بالفستق الحلبي واللوز وزهر الليمون والقطر. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوفان بالحليب للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور السهل بالمربى

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