تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات الكيك موس التوت والكريمة

المقادير- مقادير الكيك :

الزبدة : نصف كوب (بحرارة الغرفة)

سكر : كوب ونصف

البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

ملون الطعام : 3 ملاعق كبيرة (بنفسجي)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

دقيق : كوبان ونصف

بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

الخل : ملعقة كبيرة

لبن زبادي : كوب

- مكونات الموس :

جيلاتين : ملعقتان صغيرتان ونصف (بدون نكهة)

سكر : نصف كوب

التوت : 4 اكواب (مشكل ومهروس)

كريمة : 3 اكواب (باردة)

مربى التوت : كوب

ملون الطعام : نصف ملعقة صغيرة (بنفسجي)

الطريقة:

1. تُبطن صينية فرن مستطيلة متوسطة الحجم بالقليل من الزبدة والدقيق.

2. يسخن الفرن على حرارة 175 درجة ويثبت الرف الشبكي في المنتصف.

3. لتحضير الكيك: يخفق السكر مع الزبدة جيدا في وعاء بواسطة المضرب الكهربائي ثم يُضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق ثم الفانيلا وملون الطعام.

4. تُنخل جميع مكونات الكيك الجافة وتخلط جيدا ثم يُضاف مقدار قليل من المكونات الجافة إلى خليط البيض ثم القليل من اللبن وهكذا حتى إنتهاء الكمية ثم يُضاف الخل وتقلب مرة أخرى واحدة ثم تُصب في القالب وتُخبز في الفرن لمدة 35 دقيقة ثم تترك لتبرد تماما (يُفضل تركها في الثلاجة لمدة ليلة قبل التزيين).

5. لتحضير الموس: يوضع التوت مع السكر في قدر على النار ويقلب حتى يذوب السكر تماما ثم يُضاف الجيلاتين مع استمرار التقليب.

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6. يُرفع المزيج من على النار ويترك ليبرد تماماً.

7. يخفق كوبين الكريمة مع ملعقة كبيرة من السكر ثم يُضاف لها خليط التوت والملون وتقلب بهدوء ثم تترك في البراد لحين الاستخدام.

8. يٌخفق كوب الكريمة الآخر مع ملعقة كبيرة سكر ويترك في الثلاجة.

9. يُقطع الكيك بواسطة مسطرة إلى 3 أقسام بالطول بعرض 10 سم وطول 20 سم .

10. توضع طبقة من الكيك في قالب مستطيل مبطن بورق النايلون ثم توضع طبقة من موس التوت ثم طبقة من الكيك وطبقة من الكريمة المخفوقة ثم طبقة كيك أخرى ثم طبقة من كريمة التوت ثم طبقة كيك أخرى .

11. تٌزين بالكريمة المخفوقة ومربى التوت الأسود وتوضع في البراد لمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل التقديم.

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