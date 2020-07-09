تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك بصلصة التفاح

المقادير

- لصلصة التفاح :

التفاح : 1400 غرام

القرفة : عود

سكر : 3 ملاعق كبيرة

الماء : ثلاث أرباع الكوب

عصير الليمون : 2 حبة (حامض)

- دقيق : 3 اكواب (مُتعدِّد الاستخدامات)

- صودا الخبز : 2 ملعقة صغيرة (بايكينغ صودا)

- ملح : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة ونصف (ناعمة)

- هيل : ملعقة صغيرة وربع (مطحون)

- الزبدة : كوب (غير مملحة / بدرجة حرارة الغرفة / مع كمية إضافية لدهن الصينية)

- السكر الأسمر : 2 كوب

- العسل : ربع كوب

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

- صلصة التفاح الجاهزة : 2 كوب (المحضر سابقاً)

- سكر : حسب الرغبة (حلواني / للتقديم)

الطريقة:

1. يُسخَّن الفرن، على حرارة 350 درجة مئويَّة.

2. يُخلط الدقيق وصودا الخبز والملح والقرفة والهيل، في وعاء كبير الحجم.

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3. يُضاف كلٌّ من: الزبدة والسكَّر الأسمر والعسل، إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، مع الضرب على سرعة متوسِّطة، وذلك حتَّى يتشكَّل خليط خفيف القوام. ثمَّ، يُضاف البيض، الحبَّة تلو الأخرى، مع الضرب مع كلِّ إضافة، حتَّى يصبح هذا الخليط ناعمًا. ثمَّ، تُخفَّف سرعة الخلَّاط الكهربائي إلى أدنى درجة، عند إضافة خليط الدقيق، ويُضرب حتَّى تتمازج المكوِّنات، وكذا الأمر مع إضافة صلصة التفَّاح.

4. يُطلى قالبٌ دائريٌّ بحجم 9 إنشات، وذات قعر مُتحرِّك، بالزبدة. ويُنقل خليط الخلَّاط إليه، مع ترتيب السطح. يُخبز القالب لفترة تُراوح بين 50 و 60 دقيقة، مع اختبار النضوج بالشوكة. ثمَّ، يُبرَّد قبل أن يُنزع القالب، ليبرَّد مُجدَّدًا. ويُنثر سكَّر الحلواني، عند التقديم.

5. طريقة تحضير صلصة التفاح: يُقشَّر التفَّاح، وتنزع بذوره، ثمَّ يُقطَّع إلى شرائح رفيعة للغاية. وتُضاف شرائح التفَّاح إلى قدر كبيرة، مع عود القرفة، والسكَّر. ويُصبُّ الماء. توضع هذه القدر على نار متوسِّطة الحرارة حتَّى يغلي الماء. ثمَّ، تُخفَّف الحرارة، ويُدع الخليط على النار، لفترة تُراوح بين 30 و35 دقيقة، مع مُلاحظة أن التفَّاح أصبح طريًّا للغاية. وفي حال مُلاحظة أنَّ هذه الصلصة تلتصق في قعر القدر، يُصبُّ المزيد من الماء أي نحو ملعقتين إلى أربع ملاعق كبيرة منه. وبعد ذلك، تُنزع القدر عن النار، ويتمُّ التخلُّص من عود القرفة، ويُخلط مع عصير الليمون الحامض

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