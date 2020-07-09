تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الموزاريللا

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- جبن موزاريلا : جرام
- البيض : 1 pcs (مخفوقة)
- الخبز : كوب ونصف (المطحون)
- صعتر : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)
- البقدونس : نصف ملعقة صغيرة (المجفف)
- أوراق الريحان : نصف ملعقة صغيرة (المجففة)
- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة
- بهارات : رشّة (ملح وبهار حسب الرغبة)
- زيت الطعام : كوب
الطريقة:
1- تقطّع جبنة الموزاريللا إلى أصابع طويلة.
2- تخفق البيضة. يضاف إليها الصعتر، البقدونس، الريحان وبودرة الثوم.
2- تغمس أصابع الجبنة في الخبز المطحون حتى تتغطى بالكامل، ثم تغمس في البيض المخفوق، وفي الخبز المطحون مرة أخرى.
3- تغطى أصابع "الموزاريللا" بورق "كلينغ فيلم" وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة.
4- يسخن الزيت وتقلى أصابع "الموزاريللا".
المقادير لغموس "مارينارا":
-عبوة من الطماطم المقشر والمهروس
-½ بصلة مفرومة
-فص من الثوم المدقوق
-ملعقة صغيرة من (الصعتر، الريحان والصعتر البري)
-ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم
-ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
-ملح وبهار حسب الرغبة
طريقة التحضير:
1- يسخن زيت الزيتون، يقلى البصل إلى أن يذبل. يضاف إليه الثوم المدقوق، البندورة والتوابل.
2- يغلى هذا المزيج، ويدع على النار لمدّة 25 إلى 35 دقيقة.
ملاحظة: يمكنكِ إضافة أو إزالة أي نوع من الأعشاب حسب الرغبة.
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