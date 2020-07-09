تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الموزاريللا

المقادير

- جبن موزاريلا : جرام

- البيض : 1 pcs (مخفوقة)

- الخبز : كوب ونصف (المطحون)

- صعتر : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- البقدونس : نصف ملعقة صغيرة (المجفف)

- أوراق الريحان : نصف ملعقة صغيرة (المجففة)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات : رشّة (ملح وبهار حسب الرغبة)

- زيت الطعام : كوب

الطريقة:

1- تقطّع جبنة الموزاريللا إلى أصابع طويلة.

2- تخفق البيضة. يضاف إليها الصعتر، البقدونس، الريحان وبودرة الثوم.

2- تغمس أصابع الجبنة في الخبز المطحون حتى تتغطى بالكامل، ثم تغمس في البيض المخفوق، وفي الخبز المطحون مرة أخرى.

3- تغطى أصابع "الموزاريللا" بورق "كلينغ فيلم" وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

4- يسخن الزيت وتقلى أصابع "الموزاريللا".

المقادير لغموس "مارينارا":

-عبوة من الطماطم المقشر والمهروس

-½ بصلة مفرومة

-فص من الثوم المدقوق

-ملعقة صغيرة من (الصعتر، الريحان والصعتر البري)

-ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم

-ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

-ملح وبهار حسب الرغبة

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طريقة التحضير:

1- يسخن زيت الزيتون، يقلى البصل إلى أن يذبل. يضاف إليه الثوم المدقوق، البندورة والتوابل.

2- يغلى هذا المزيج، ويدع على النار لمدّة 25 إلى 35 دقيقة.

ملاحظة: يمكنكِ إضافة أو إزالة أي نوع من الأعشاب حسب الرغبة.

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