تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 50 ml

- الفطر : 140 gr (الطازج)

- الثوم : 40 gr

- ملح : 2 gr (حسب الرغبة)

- فلفل أسود : 2 gr (حسب الرغبة)

- جبن البارميزان : 20 gr

- جوزة الطيب : 2 gr

- الفيتوتشيني : 200 gr

- الفلفل الأحمر الحلو : 400 gr

- خل البلسمك : 20 gr

- ماء ساخن : 225 gr

- الفلفل الأصفر : 400 gr

- إكليل الجبل : 20 gr

- الحبق الأخضر : 20 gr

- الخردل : 10 gr

- الباذنجان : 400 gr الطريقة: تنقع صدور الدجاج في اناء بنصف كمية الثوم والخل والخردل واكليل الجبل وزيت الزيتون, تتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب, ثم تشوى على الجانبين حتى تنضج بواسطة الشواية الكهربائية تقطع الخضر بالسكين وتنقع في صينية بالكمية المتبقية من الثوم والخردل واكليل الجبل وزيت الزيتون, ينثر عليها الملح والفلفل, ويتم ادخالها الى الفرن حتى تنضج تسلق "فيتوتشيني", ويضاف اليها الريحان بعد تصفيتها من الماء Advertisements تقدم "فيتوتشيني" فوقها الدجاج مع جبنة البارميزان في طبق التقديم , والى جانبها الخضر قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الباذنجان التركية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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