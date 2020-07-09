تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السالمون المدخن مع الخس

المقادير

- السلمون المدخن : 1000 gr

- خس : 500 gr

- الشبت : 10 pcs (عروق)

- قبار : 50 gr

- خبز : 10 pcs (الأبيض المحمص)

- الليمون : 10 pcs (شرائح)

- كريما الجبنة : 120 gr الطريقة: 1. يقطع السلمون المدخن إلى شرائح رقيقة، توزّع على طبق التقديم بعناية حتى لا تتمزق. 2. بعدها، توضع شرائح الخبز الأبيض المحمص وباقة الخس. Advertisements 3. ينثر القبّار فوقها، ويوضع الشبت وشرائح الليمون وجبنة الكريما. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة السمك بالبطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل البوريك بالسبانخ والجبنة

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