تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرنفال المشاوي

المقادير

- السلمون : 1 كيلو (المسحّب والمقطّع)

- الروبيان : 1 كيلو (مع أذيالها)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زبادي : علبة (صغيرة، للتتبيلة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للتتبيلة)

- بودرة الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة (للتتبيلة)

- الكاتشاب : ملعقتان كبيرتان (للتتبيلة)

- البطاطس : 6 حبات (متوسّطة الحجم)

- البطاطس : 1 حبة (متوسّطة الحجم ومسلوقة)

- الثوم : فصّان (للبطاطس المشوية)

- زبادي : 2 عبوة (للبطاطس المشوية)

- ملح : حسب الرغبة (للبطاطس المشوية)

الطريقة:

1. لإعداد التتبيلة: يُخلط الزبادي، مع الفلفل الأحمر والملح والكاتشب.

2. تُغسل حبّات الروبيان، ثم تصفّى.

3. تُغمّس حبّات الروبيان وقطع السلمون، بالتتبيلة، لبعض الوقت. ثم ينثر الفلفل الأسود عليها، وتُصفّ على شبك الشوي، وتشوى على الفحم.

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4. لإعداد البطاطس المشوية المحشية: تُوضع 6 حبّات من البطاطس، بين الفحم المشتعل، حتى تنضج. ثم، تضرب حبّة البطاطس المسلوقة مع الثوم والزبادي والقليل من الملح، في الخلاط الكهربائي. وتُفتح حبات البطاطس المشوية من منتصفها حتى طرفها، باستخدام السكّين، ثم تحشى بمهروس البطاطس واللبن، وتُقدّم إلى جانب المشاوي

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