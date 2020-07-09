تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الروبيان بالكاري

المقادير

- الروبيان : 180 gr

- البصل : 100 gr

- البطاطا : 100 gr

- الثوم : 50 gr

- حليب جوز الهند : 150 gr

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- مسحوق الكاري : ملعقة متوسّطة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

الطريقة:

في قدر عميقة توضع على النار، يحمى الزيت ويضاف البصل المفروم والزنجبيل والثوم والملح، ويقلّب هذا المزيج، لتضاف بعدها حبّات الروبيان.

ثم، يضاف حليب جوز الهند، فالكزبرة الخضراء المفرومة والبطاطا المقطعة الى مكعبات.وعندما تنضج هذه المكوّنات، ولكن ليس بصورة كاملة، يضاف الكاري والكركم وقليل من الماء.يدع هذا المزيج على النار حتى ينضج.

يقدّم هذا الطبق مع الأرز الأبيض

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