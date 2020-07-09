تعرفي علي طريقة تحضير مهلبية الموز

وقت الطهى

30 دقيقة يكفي ل

4 أشخاص

المقادير

- الموز : 4 حبات

- عصير الليمون : نصف حبة

- لبن : 2 كوب

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الموز : 1 حبة (للتزيين / حسب الرغبة)

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الموز مع عصير الليمون وقومي بهرسه جيداً.

ذوبي النشا في القليل من الحليب ثم ارفعي باقي كمية الحليب على نار متوسطة.

أضيفي النشا والسكر والفانيليا إلى الحليب عندما يصل إلى مرحلة الغليان وقلبي جيداً.

أضيفي مهروس الموز إلى الخليط وقلبي جيداً.

بعد أن يبرد صبي المهلبية في أطباق التقديم وزينيها بشرائح الموز قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة

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