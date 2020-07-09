تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشو بالحبش مع الخضار

المقادير

- صدر الدجاج : 180 gr (مسحّب أو خالي من العظام)

- صدر الحبش : 100 gr (مطحون)

- البطاطا : 100 gr

- الكوسا : 50 gr

- الجزر : 50 gr

- عصير التوت البري : 20 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- البهار الأبيض : رشّة (حسب الرغبة)

- البقدونس : رشّة (مفروم)

- الزبدة : 20 gr

الطريقة:

1. يغسل صدر الدجاج جيداً بالماء، وعندما يجفّ، يدقّ جيداً بواسطة آلة خشبية حتى يصبح رقيقاً.

2. يحشى بصدر الحبش المطحون، وينثر الملح والبهار الأبيض، ثم يلفّ بشكل دائري، ويوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى نضوجه.

3. يقشّر الجزر ويغسل جيداً ويقطّع إلى قطع صغيرة ومتساوية، وكذلك الكوسا. ثم، يسلقان في قدر صغيرة تحتوي على الماء المضاف إليه قليل من الملح، ولدى نضوجهما، يرفعان.وعندما يبردان، يقليان ب 10 غرام من الزبدة.

4. تغسل البطاطا جيداً، وتقسم إلى نصفين: يشوى القسم الأول في الفرن لمدّة 20 دقيقة، أما النصف الثاني فيقطّع إلى مكعبات صغيرة ويقلى.

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5. في مقلاة صغيرة، توضع الكمية المتبقية من الزبدة مع عصير التوت البرّي على النار، حتى الغليان.

6. في طبق التقديم، يوزّع الدجاج، والى جانبه الخضر المسلوقة والبطاطا المشوية والمحشوّة بمكعبات من البطاطا المقلية. ويزّين بالبقدونس المفروم وبعصير التوت البرّي، ويقدّم ساخناً.

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