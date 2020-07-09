تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كستلاتة الغنم مع تارت الخضر

المقادير

- كستلاتة الغنم : 1000 gr

- الفليفلة الحلوة : 200 gr

- الكوسا : 100 gr

- الباذنجان : 100 gr

- البصل : 200 gr

- عجينة الميلفوي : 1 pcs

- زيت الزيتون : 100 gr

- سكر : 50 gr

- البهار الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الماء : 5 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : كوب

الطريقة:

1 يقشّر البصل ويقطّع الى جوانح متساوية، ثم يقلى في قدر تحتوي على زيت الزيتون.يرشّ السكر فوق البصل المقلي، ويدع على نارخفيفة مع إضافة الماء تدريجياً والتحريك المستمر لمدة 5 دقائق، ثم يرفع.

2 تقطّع الخضر (الفليفلة والكوسا والباذنجان)الى شرحات مستديرة، تملّح وتبهّر، وتشوى في الفرن لمدة 10 دقائق، مع إضافة القليل من زيت الزيتون اليها.

3 تملحّ لحمة الكستلاتة وتبهّر، ثم تقلى في المقلاة مع قليل من الزيت، ويتمّ ادخالها الى الفرن حتى تنضج.

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4 تخبز عجينة "الميلفوي" في الفرن لمدة 5 دقائق، ثم توضع في طبق التقديم يعلوها البصل المقلي والخضر المشوية. تقطّع الكستلاتة الى قطع متساوية، وتوضع الى جانب الطبق، وتقدّم على الفور.

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