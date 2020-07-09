تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز بالفستق

المقادير

- الأرز البسمتي : كوبان

- سمن : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 pcs (مفروم)

- العسل : ملعقة صغيرة

- مستكة : 3 pcs

- حبهان : 4 pcs

- القرنفل : 6 pcs

- ورق غار : 2 pcs

- فستق مقشّر : كوب

- مكعب مرق الدجاج : 1 pcs

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- بهارات : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

الطريقة:

1- يسخّن السمن أو الزيت في طنجرة متوسطة الحجم، ثم يضاف كلّ من البصل والبهارات والحبهان(الهيل) وورقتيّ الغار والمستكة والقرنفل، مع التقليب المستمر لمدة 3 دقائق أو حتى يصبح لون البصل ذهبياً.

2- يغسل الأرز جيداً، ويصفّى. ثم يضاف إلى القدر ويقلّب في داخله.

3- بعدها، يضاف مكعّب المرق وكوبان ونصف الكوب من الماء الساخن، وتقلّب هذه المحتويات وتترك حتى يتشرّب الأرز المرق.

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4- يوزّع ربع كوب من الفستق في الوعاء ويغطّى، ثم ينقل إلى نار هادئة، ويترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى ينضج الأرز.

5- تحمّر الكمية المتبقية من الفستق في الزيت أو السمن، ويضاف إليها العسل مع التحريك، حتى يغطي حبات الفستق. ثم يرفع عن النار ويوزّع على سطح الأرز

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