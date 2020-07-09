تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز بالفستق

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الأرز البسمتي : كوبان
- سمن : ملعقتان كبيرتان
- البصل : 1 pcs (مفروم)
- العسل : ملعقة صغيرة
- مستكة : 3 pcs
- حبهان : 4 pcs
- القرنفل : 6 pcs
- ورق غار : 2 pcs
- فستق مقشّر : كوب
- مكعب مرق الدجاج : 1 pcs
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- بهارات : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
الطريقة:
1- يسخّن السمن أو الزيت في طنجرة متوسطة الحجم، ثم يضاف كلّ من البصل والبهارات والحبهان(الهيل) وورقتيّ الغار والمستكة والقرنفل، مع التقليب المستمر لمدة 3 دقائق أو حتى يصبح لون البصل ذهبياً.
2- يغسل الأرز جيداً، ويصفّى. ثم يضاف إلى القدر ويقلّب في داخله.
3- بعدها، يضاف مكعّب المرق وكوبان ونصف الكوب من الماء الساخن، وتقلّب هذه المحتويات وتترك حتى يتشرّب الأرز المرق.
4- يوزّع ربع كوب من الفستق في الوعاء ويغطّى، ثم ينقل إلى نار هادئة، ويترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة، حتى ينضج الأرز.
5- تحمّر الكمية المتبقية من الفستق في الزيت أو السمن، ويضاف إليها العسل مع التحريك، حتى يغطي حبات الفستق. ثم يرفع عن النار ويوزّع على سطح الأرز
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