تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الريزوتو بالخضر والبارميزان

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفرومتان فرماً ناعماً)

- الثوم : فصّان (مفرومان)

- الأرز الإيطالي : 500 غراماً

- مرق خضار : 1.75 لتراً (أو مرق الدجاج)

- البازلاء : 250 غراماً (حبات)

- الكوسا : 2 حبة (صغيرتان ومبشورتان)

- الهليون : 4 حبات (مقطّعة كلّ حبة منها إلى 3 قطع)

- ورق السبانخ : قبضة

- برش ليمون : 1 حبة (الحامض)

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطّعة ناعماً)

- جبنة بازميزان : 50 غم (مبشورة، مع كميّة إضافية عند التقديم)

الطريقة:

1. في قدر سميكة القاعدة، يحمّى الزيت، ويقلى البصل على حرارة متوسّطة لمدّة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق، مع التحريك بين الفينة والأخرى حتى يصبح البصل طرياً.



2. ثم، يضاف الثوم والأرز، مع التحريك جيّداً.



3. في قدر منفصلة، يغلى المرق على نار خفيفة. ثم، تغرف منه كميّة إلى قدر الأرز، مع التحريك وذلك حتى يتشرّبه الأرز. وتكرّر هذه العملية، حتى نفاد كميّة المرق. ملاحظة: قد تستغرق هذه العمليّة من 15 إلى 20 دقيقة.

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4. بعدها، يضاف كلّ من البازيلاء والكوسا والهليون، مع الطهو حتى تصبح طريّة.



5. ثم، تضاف أوراق السبانخ وبشر الليمون الحامض وقطع الدجاج وجبن «بارميزان»، مع الطهو وذلك حتى يذبل السبانخ.



6. توزّع هذه الكميّة على الأطباق، مع تزيين كلّ منها بـ «البارميزان»

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