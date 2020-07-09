القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ضلع الخروف : 2000 gr

- الجرجير : 400 gr

- الهندباء : 100 gr

- الشمندر : 1000 gr (مطهو)

- الثوم : 100 gr (المقشّر)

- ملح : 100 gr

- عصير الليمون : نصف كوب

- زيت الزيتون : نصف كوب

- زيت الذرة : نصف كوب

- الخل الأبيض : نصف كوب

- سكر : 50 gr

- الفلفل الأسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- قبار : 50 gr

- الشمندر : 500 gr (الطازج) الطريقة: ينزع اللحم من الضلع، ويتبّل مع الملح والفلفل والثوم، ثم تقلى جميع أطرافه في مقلاة. يغلّف اللحم في ورق "الالومنيوم"، ويتمّ ادخاله إلى الفرن ليطهى.يبرد، ثم يقطع إلى شرائح رقيقة.

يمزج مع الخل والزيت، وينثر الملح والفلفل، ثم يوضع لحم الضأن وصلصة الخل فوق الخضروات المفرومة، ويزيّن ب1000 غرام من الشمندر المطهو Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتايل اللحم مع الشمندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.