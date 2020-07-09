شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تعرف أنك تحتاج لفحص فيتامين د فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لبناء العظام وتقوية العضلات، كما أنه يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم ويقى من هشاشة العظام علاوة على فوائده الأخرى مثل: تقوية المناعة ومحاربة الالتهاب والوقاية من مرض السكر وضغط الدم العالي والاكتئاب والمصدر الرئيسي لهذا الفيتامين الشمس، لكن هل فكرت متى تعرف أنك بحاجة لفحص مستوى فيتامين د في جسمك.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع " هارفارد هيلث".

وجدت عدد من الدراسات القائمة على الملاحظة وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان في حين أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض قد يكونون أكثر عرضة لانخفاض مستويات فيتامين د في الدم عند اختبارهم، لم تظهر أي دراسات أن نقص فيتامين د يسبب الأمراض بالفعل.

وعندما تم فحص جميع هذه الدراسات من قبل لجنة من الخبراء برعاية فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية، خلص الخبراء إلى أن الأدلة لا تدعم الفحص الروتيني لنقص فيتامين د بدون أي داعٍ لذلك.

وكان سببهم الرئيسي أنه لا يوجد إجماع بشأن المستوى الأمثل المطلوب للحفاظ على صحة العظام على سبيل المثال ، تنص المبادئ التوجيهية التقليدية على أن مستويات فيتامين د يجب أن تكون 20 نانوجرامًا على الأقل لكل مليلتر (ng / mL) (يقيس اختبار الدم شكلًا من فيتامين يعرف باسم 25-هيدروكسي فيتامين د) لكن بعض الخبراء يقولون أن هذه الكمية منخفضة جدًا ويجب أن يكون المستوى 30 نانوغرام / مل أو أعلى.

يرى معظم الخبراء بأن نقص فيتامين د الحقيقي يكون أقل من 12 نانوجرام / مل، لكن هذا غير شائع.

والأشخاص الذين قد يكون لديهم مستوى منخفض جدًا ويحتاجون إلى اختبار فيتامين د بانتظام يشمل أولئك الذين:

-لديهم حالة معدية معوية مثل مرض الاضطرابات الهضمية التي تقلل من القدرة على امتصاص فيتامين د

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-يعانون من سوء التغذية

-تناول الأدوية التي تتداخل مع نشاط فيتامين د بانتظام ، مثل الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم أو بعض مضادات الاختلاج.

-بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الرجال الذين لديهم هشاشة عظام أو كسور بسبب الهشاشة (العظام المكسورة التي تحدث من الحد الأدنى من الصدمة) فحص مستويات فيتامين د بشكل روتيني.

الخبر السار هو أن الحصول على ما يكفي من فيتامين د سهل لمعظم الناس يجب أن يحصل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عامًا على 600 وحدة دولية (IU) يوميًا، ويجب أن يحصل الرجال الأكبر من ذلك على 800 وحدة دولية.

إن أشعة الشمس هي أسهل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين د - خمس إلى 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس بدون واقي من الشمس، مرتين في الأسبوع ، غالبًا ما يمكنها توفير ما يحتاجه الجسم.

المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين (د) هي سمك أبو سيف وسمك السلمون والتونة وعصير البرتقال والحليب.

بالنسبة للذين يعتقدون أنهم لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د ، فإن المكملات الغذائية اليومية التي تحتوي على 1000 وحدة دولية من فيتامين د 3 آمنة تمامًا.