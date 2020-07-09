شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تتعاقد مع شركة إسبانية لتعبئة لقاح كورونا لدعم الأسواق الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية عن توقيعها اتفاقا مع شركة Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA الإسبانية لتوفير قدرة تعبئة إضافية للقاحها المحتمل لفيروس كورونا المحتمل لتزويد الأسواق خارج الولايات المتحدة، وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

وقالت الشركتان إن شركة روفي الإسبانية ستشتري خط إنتاج ومعدات جديدة للتركيب والتعبئة والتفتيش البصري التلقائي ووضع العلامات لدعم إنتاج مئات الملايين من الجرعات لمرشح لقاح مودرنا لفيروس كورونا.

كانت شركة مودرنا الأمريكية والتي تعمل على لقاح محتمل لفيروس كورونا، إنها دخلت في شراكة مع شركة الأدوية كاتالنت إنك لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بدءًا من الربع الثالث من العام الجارى 2020.

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ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" وبموجب الاتفاق، ستوفر كاتالنت أيضًا خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع لدعم تجربة مودرنا السريرية المتأخرة للقاح.

وكشفت دراسة أولية صدرت الأسبوع الماضى عن لقاح "كوفيد -19" الخاص بشركة مودرنا الأمريكية في تجارب على الفئران أثبت بعض الضمانات بأنه لن يزيد من خطر الإصابة بأمراض أكثر شدة، وأن جرعة واحدة قد توفر حماية ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، حيث تشير الدراسات السابقة على لقاح للسارس وهو قريب للفيروس الجديد الذي يسبب الإصابة بكورونا إلى أن اللقاحات ضد هذا النوع من الفيروسات قد يكون لها تأثير غير مقصود في التسبب في مرض أكثر شدة، عندما يتعرض الشخص المحصن لاحقًا للمرض، خاصة لدى الأفراد الذين لا ينتجون استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية.