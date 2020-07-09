شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف الفئات الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن الرجال وذوى البشرة السمراء وكبار السن والمصابين بالسكري هم الأكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بكوفيد 19 ، حيث بحث العلماء في سجلات مرضى هيئة الصحة البريطانية NHS في إنجلترا لتحديد أكبر عوامل الخطر للوفاة من الفيروس.





وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية وجد الباحثون أن الأشخاص فوق سن الـ 80 من عوامل الخطر التي من المرجح أن يزيد من خطر وفاة شخص ما، مع احتمال وفاة شخص في هذا العمر 20 مرة أكثر من شخص في الخمسينات من عمره.

نظرت الدراسة، وهي الأكبر من نوعها في العالم حتى الآن، في السجلات الطبية لـ 17.2 مليون شخص وحوالي 11 ألف وفاة من كوفيد 19 في إنجلترا.

لم تسفر عن نتائج رائدة ولكنها استخدمت مجموعة بيانات ضخمة لتأكيد الشكوك التي أثيرت في دراسات صغيرة حول من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات التاجية.

وتبين أنه من المرجح أن يموت ذوي البشرة السمراء بنسبة 48 % أكثر من ذوى البشرة الفاتحة إذا أصيبوا بالفيروس، في حين أن جنوب آسيا - من أصل هندي أو باكستاني أو بنجلاديشي على سبيل المثال - لديهم مخاطر أعلى بنسبة 44%.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بنسبة 59 % إذا أصيبوا بكوفيد 19 من النساء.

وزادت الإصابة بالسكري من خطر الوفاة بكورونا بنسبة 31 إلى 95 % ، اعتمادًا على مدى خطورة حالة شخص ما.

البروفيسور بن نيومان، عالم الأحياء في جامعة تكساس إيه آند إم وجامعة ريدينج في إنجلترا، لم يشارك في البحث ، لكنه قال: " تؤكد هذه الدراسة الضخمة للغاية بشكل موثوق بشكل كبير ما اقترحته دراسات أصغر حول الخطر النسبي للوفاة من كوفيد- 19 على أساس العمر والجنس البيولوجي والسمنة والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى."

وأكد الدكتور توم وينجفيلد، وهو طبيب في كلية ليفربول للطب الاستوائي: "إن الرسالة الأوسع نطاقا التي تأخذها هذه النتائج هي أن صحتنا لا تزال متأثرة بشدة بالعوامل الاجتماعية بما في ذلك الفقر والعرق و عدم المساواة، و Covid-19 ليس استثناء."

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قارنت الدراسة سجلات 10،926 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس التاجي في المستشفيات في إنجلترا بمعلومات صحية حول 17.2 مليون مريض مجهول.

من خلال النظر في معدلات الوفاة في كل مجموعة، يمكنهم مقارنة كيف غيّر كل عامل خطر وفاة شخص ما مع Covid-19.

وكانت المجموعة العامة التي شهدت أكبر نسبة وفاة في هؤلاء المرضى البالغ عددهم 11000 مريضًا هم الذين تجاوزوا 80 عامًا، منهم 0.57 % - واحد من كل 175 شخصًا كان هذا ما مجموعه 6474 حالة وفاة.

كان معدل الوفيات أعلى فقط في مجموعة الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي ، منهم 1.11 % توفوا.

ووجدت الدراسة العملاقة أن جميع الظروف الصحية طويلة الأمد تقريبًا زادت من خطر وفاة شخص ما بسبب فيروس كورونا.

وخلصت إلى أن: "معظم الأمراض المزمنة ارتبطت بزيادة المخاطر ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ، وأمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الربو الحاد ، والسمنة ، وتاريخ الإصابة بأورام خبيثة في الدم أو غيرها من السرطان، والكلى ، والكبد ، والأعصاب وأمراض المناعة الذاتية.

ومع ذلك ، فإن الشيء الوحيد الذي برز هو حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يبدو أنهم أكثر عرضة لخطر الموت مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.