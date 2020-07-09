لتفادي مشاكل ضعف النظر عن الأطفال في مراحل مبكرة.. انتبه لهذه الأعراض

ما هو ضعف النظر؟

ضعف النظر في عالم الطب يعبر عن أي نوع من حالات عدم القدرة على الرؤية بوضوح، بعض الأشخاص بما فيهم الأطفال قد يعانون من نوع معين من ضعف النظر في مرحلة ما، والذي غالباً ما يتم التعامل معه بالنظارات والعدسات اللاصقة الطبية.

ولكن إذا كان هناك جزء معين من العين أو الدماغ يعاني من تلف ما، فإن العلاج في هذه الحالة قد يتطرق إلى الجراحة أو العلاج بالأدوية. اقرأ أيضاً: زغللة العين أو الرؤية المزدوجة، أسبابها وأعراضها وطرق علاجها. أهمية فحص النظر عند الأطفال تعتبر فحوصات العين من قِبل طبيب طفلك وسيلة مهمة لتحديد مشاكل الرؤية لدى الطفل،

فالمشاكل التي يتم العثور عليها في وقت مبكر يكون لها فرصة أفضل للعلاج بنجاح، لذلك يجب أن نكون على دراية بالعلامات الأولى التي قد تدل على وجود مشكلة ما في البصر لدى الطفل، والتي سنذكرها في الفقرات التالية. مواضيع متعلقة نسبة نجاح عملية زرع القرنية ..

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وما الأسباب التي تؤدي إليه؟

ضعف النظر عند الاطفال حتى عمر سنة يجب أن يتمكن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثة أشهر من تتبع أو متابعة أي شئ بأعينهم، مثل الكرة والألعاب، وذلك أثناء تحركها في مجال الرؤية، فإذا كان الطفل لا يستطيع التواصل بالعين باستمرار في هذا الوقت، أو يبدو أنه غير قادر على الرؤية يجب إخبار الطبيب.

أيضاً إذا لاحظت حول في عين الطفل بعد مرور 4 أشهر من عمره، يجب عرضه على الطبيب، فهذا الحول قد يكون طبيعياً قبل 4 أشهر، أما بعد ذلك فهو أمر غير طبيعي.

ضعف النظر عند الاطفال عمر ما قبل المدرسة

إذا أصبحت عين الطفل غير متماسكة، يجب إخبار الطبيب على الفور، ومع ذلك قد لا تظهر أي مشاكل في الرؤية أو قد لا يبلغ الطفل عن معاناته من أي مشكلات، ولكن من المهم فحص الطفل بالاختبارات المختلفة، حتى ولو لم يستطع القراءة بعد.

ما هي أسباب ضعف أو فقدان البصر؟

يمكن أن تحدث مشكلات البصر عند الأطفال للعديد من الأسباب، فإما أن يكون وراثياً أو بسبب حالة مرضية أو عدوى ما، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

انتقال الحصبة الألمانية من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.

انخفاض الرؤية في العين بسبب عدم استخدامها (الغمش)، حيث قد يقوم الدماغ بإيقاف أو حجب الصور عن العين الأضعف. إعتام عدسة العين.

ضرر الأوعية الدموية أو اعتلال الشبكية السكري.

زيادة الضغط داخل العين (الجلوكوما).

التنكس البقعي.

أعراض لا يجب تجاهلها عند الأطفال

بالنسبة إلى جميع الأطفال، فإن هناك بعض العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، ومن المهم عرض الطفل على الطبيب فوراً عند وجود إحداها، لأنها قد تكون إشارة إلى وجود مشكلات معينة في العين والنظر، بما فيها ضعف البصر، وتشمل هذه العلامات ما يلي:

انحراف أو تقاطع العينين أو إحداهما (الحول).

وجود لون أبيض أو رمادي غير معتاد في عين الطفل. العيون التي ترفرف بسرعة من جانب إلى آخر، أو إلى أعلى وأسفل.

ألم أو حكة في العين، أو أي مظهر عدم راحة يذكره الطفل.

احمرار في أي من العينين لا يزول في غضون بضعة أيام.

القيح أو القشرة في أي من العينين.

العيون المائية بصفة دائمة.

تدلي الجفون.

العين التي تكون غالباً حساسة للضوء.