شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحذر: لن نتغلب على كورونا في هذه الحالة والان مع التفاصيل

الخميس 9 يوليه 2020 حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس من "انقسامات" الأسرة الدولية التي تساهم في استمرار تفشي وباء كوفيد-19، بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من المنظمة.

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