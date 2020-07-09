شكرا لقرائتكم خبر عن هل لـ«الشوكولاتة» تأثير إيجابي على مناعة الجسم؟.. أخصائية تغذية توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أشارت أخصائية تغذية إلى أن الشوكولاتة تعتبر واحدة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة ولها تأثير إيجابي في منظومة المناعة، حيث تحتوي الشوكولاتة على أكثر من 200 مركب لها تأثير إيجابي في الجسم.

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وقالت أخصائية التغذية الدكتورة فارفارا زارودينا: إن من بين تلك المركبات التي لها تأثير إيجابي على جسم الإنسان”مركبات الفلافونويد”، مضيفة أن هذه المركبات هي مضادات قوية للأكسدة، ولها تاثير إيجابي في عملية تخثر الدم وتحمي الجسم من الجذور الحرة، حيث تؤثر إيجابيا في منظومة المناعة.

وذكرت الخبيرة أن الكاكاو يحتوي على أعلى نسبة من هذه المركبات مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، لذلك يمكن القول إن الشوكولاتة تحفز منظومة المناعة في الجسم، – وفقاً لـ”روسيا اليوم”-.

ولكن على جانب آخر تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر، مما يقلل من مفعولها الإيجابي. وتقول خبيرة التغذية: “تفقد الشوكولاتة خلال عملية الإنتاج الكثير من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو. لذلك تجري حاليا محاولات لتقليل نسبة هذا الفقدان، وتقليل كمية السكر فيها، دون أن تفقد طعمها المعهود، لذلك تعتبر الشوكولاتة المرة أكثر فائدة للجسم لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وأقل من السكر، وأما الشوكولاتة البيضاء فخالية من جميع فوائد الشوكولاتة”.