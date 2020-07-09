شكرا لقرائتكم خبر عن نبات الجرجير ..فوائد صحية تجعلك لا تستغني عن تناوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يدخل نبات الجرجير في تحضير بعض أنواع السلطات، كما يُعدُّ هذا النبات غنيَّاً بالمُغذّيات، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني والألياف، يوفر الجرجير العديد من الفوائد الصحية للجسم، من هذه الفوائد ما يأتي:

يكافح السرطان: لبعض المُركَّبات الموجودة في الجرجير دوراً في المُساعدة على الحدِّ من الإصابة بمرض السرطان، كما تمتلكُ دوراً مُهمَّاً في إزالة السموم والمواد المُسبِّبَة للسرطان من الجسم، وتدعم عمليّة التدمير الذاتيِّ للخلايا السرطانيَّة.

تنقية البشرة وإعطائها النضارة والحيوية: وذلك بتنظيفها من كافة العيوب والشوائب التي تعيق مظهرها، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، والمواد المضادة الأكسدة

خسارة الوزن: ليس هناك دليل قاطع أن الجرجير يسهم في إنقاص الوزن، لكنه يزود الجسم بالعناصر الغذائيَّة التي يحتاجها دون التأثير في الحدِّ الموصى به يوميّاً من السعرات الحرارية.

ضغط الدم وصحة القلب: يتميّز الجرجير بكونه مصدراً لبعض المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنزيوم، التي تُساعد على تعزيز مستوى ضغط الدّم الصحيّ في الجسم، والتي تساعد أيضاً الشرايين على الاسترخاء.

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صحة الشعر: يساهم الجرجير بشكل فعال في إطالة الشعر خلال فترة زمنية طويلة، وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة

الصحة الجنسية: يمتلك خصائص مثيرة للشهوة الجنسيّة؛ فقد تبيَّن أنَّ مُستخلَصات أوراق الجرجير ترفع مستوى هرمون التستوسترون. كما يعزز الرَّغبة الجنسيَّة، ويساهم في تحسين الخصوبة عبرَ زيادة نشاط الحيوانات المنويَّة إلى احتوائه على مركّبات الفيتوكيميكال.

المصدر: موقع موضوع

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