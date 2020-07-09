شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تزف أنباء غير سارة بشأن كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عالمية اليوم الخميس، بأن رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يؤكد أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءا.

وسبق وأن قام غيبرييسوس، بتحذير العلماء من عدم اكتشاف المصدر الحقيقى وراء تفشى وباء فيروس كورونا في العالم جائحة أبدًا ، حيث من المتوقع أن يقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بسؤال مسؤولي الصحة الصينيين في نهاية هذا الأسبوع حول مصدر الفيروس، وفقا لصحيفة daily star البريطانية.

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