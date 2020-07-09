سانتياغو – لايف ستايل
تبتكر الممرضات في تشيلي طرقا لمساعدة مرضى كورونا على تخطي المحنة حتى بعد يوم عمل طويل وشاق، وتقوم الممرضة داماريس سيلفا مثلا بأخذ آلة الكمان الخاصة بها بعد انتهاء نوبتها في السادسة مساء مرتين أسبوعيا، للعزف في القسم الذي أنهت لتوها العمل به.
وتعزف سيلفا أغاني اللاتينية الشعبية لساعات ما يدخل الراحة على قلوب المرضى، الذين امضوا بعضهم أسابيع في الرعاية المركزة.
وقالت الممرضة لـ"رويترز": "بمجرد أن أدخل إلى المرضى تُشرق وجوههم، يبدون أكثر سعادة.. يبتسمون ويصفقون".
وأضافت الموسيقية أن ما تريده هو "منح القليل من (مشاعر) الحب والإيمان والأمل بينما أعزف على الكمان. وفي كل مرة، أفعل ذلك من كل قلبي".
ومبادرتها واحدة من مبادرات عدة برفع الروح المعنوية في أقسام الرعاية المركزة في تشيلي، والتي هي في الوقت الحاضر قريبة من أن تمتلئ عن آخرها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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كانت هذه تفاصيل خبر ممرضات يسعين لمنح الحب والأمل للمصابين بـ"كورونا" بأسلوبهم الخاص ا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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