شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: المفوضية الأوروبية تعقد صفقات مع شركة روش وميرك للحصول على أدوية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "رويترز"، فى تقرير لها اليوم، إن المفوضية الأوروبية عقدت صفقات مع صانعى الأدوية من كل من شركتى" روش السويسرية، وميرك الألمانية"، لتأمين إمداداتهما من العلاجات التجريبية لفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال المصدر إن الصفقات تغطي دواء رواكتيمرا "RoActemra "، وعلاج التصلب المتعدد "ريبيف" من شركة روش، وكلاهما يُنظر إليهما كعلاجات محتملة لفيروس كورونا COVID-19 –، وسيؤمنان الإمدادات لأي من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي الراغبة في شرائها.

وقالت "رويترز"، وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قالت شركة "ميرك"، أنها طلبت من المفوضية الاستعداد لتزويد "ريبيف" لدول الاتحاد الأوروبي عند الطلب".

وأضافت رويترز، تأتي الصفقات بعد طلبات من دول الاتحاد الأوروبي، في مايو للحصول على الدوائين وتأتي في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم للحصول على العلاجات واللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا COVID-19 ، حتى قبل إثبات فعاليتهما.

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تجري روش تجربة نهائية من 330 مريضًا على عقار اكتيمرا Actemra ، والمعروفة باسم RoActemra في بعض الأسواق، في براءات اختراع لفيروس كورونا COVID-19 بعد نشر الدواء المضاد للالتهابات المستخدم ضد التهاب المفاصل الروماتويدي في الصين في مرضى كورونا، الذين يعانون من رد فعل حاد في الجهاز المناعي .

تم اختبار الدواء أيضًا على مرضى فيروس كورونا COVID-19 ، بالاشتراك مع مستحضر ريميديسيفير " Remivivir "، الخاص بشركة "جيلياد" ، وهو الدواء الوحيد الذي أذن به الاتحاد الأوروبي حتى الآن للاستخدام ضد فيروس كورونا COVID-19، تم تطوير عقار "ريبيف" من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية سيرونو قبل أن تشتري شركة ميرك الشركة.

يستهدف كلا الدواءين البروتينات في الجسم المرتبطة بالالتهاب، وهناك بعض الأمل في أنها قد تساعد مرضى فيروس كورونا COVID-19 المصابين بأمراض شديدة الذين يعانون من ما يسمى عاصفة السيتوكين، وهو رد فعل الجهاز المناعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل أجهزة الجسم وخصوصا الرئة.

وأضاف المصدر، أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي الآن الاتفاق مع الشركات على الإمدادات اللازمة، كما تجري بروكسل محادثات مع جيلياد للحصول على جرعات من "ريميديسفير" للدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، كما تريد حجز إمدادات اللقاحات التي يتم تطويرها بواسطة جونسون، وسانوفى.

وفي يونيو، قالت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، إنها حصلت على 400 مليون جرعة من لقاح محتمل COVID-19 طورته شركة أستيرازينيكا البريطانية، وقد أثيرت المخاوف بشأن توافرعقار يميديسيفير remdesivir بعد أن تعهدت جيلياد تقريبا كل إنتاجه للولايات المتحدة.