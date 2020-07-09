شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بالصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر العلماء من أننا قد لا نجد المصدر الحقيقى وراء تفشى وباء فيروس كورونا في العالم جائحة أبدًا ، حيث من المتوقع أن يقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بسؤال مسؤولي الصحة الصينيين في نهاية هذا الأسبوع حول مصدر الفيروس، وفقا لصحيفة daily star البريطانية.

فيما حذر أستاذ علم الأوبئة ديفيد هيمان الذي سيقود المهمة من أنه "قد لا يكون من الممكن" تحديد المصدر المحدد بعد ستة أشهر، قائلا "ربما لن نحصل على هذا المصدر من دراسات استعادية".

وأوضح الخبير أن لدى 25 ٪ من البالغين فيروس كورونا ويعانون من ظروف صحية طويلة الأمد وهذه الفرضيات سوف تخدم البحث المستقبلي من خلال تحديد ما تريد النظر إليه عن كثب، ويأتي ذلك بعد اعلان أحد كبار أساتذة جامعة أكسفورد بأن الفيروس التاجي ربما لم يبدأ في الصين ، فيما قال الدكتور توم جيفرسون أن Covid-19 قد تم تأسيسه بالفعل في جميع أنحاء العالم بفضل الظروف البيئية.

Advertisements

ظهر المرض لأول مرة في ووهان، الصين ، في نهاية العام الماضي واستمر منذ ذلك الحين في قتل ما يقرب من 550 ألف شخص على مستوى العالم.

لكن الدكتور جيفرسون ، أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM) ، يعتقد أن هناك أدلة متزايدة على أنه كان بالفعل في مكان آخر في هذه المرحلة، مشيرا الى أن الفيروس كان موجودًا بالفعل في كل مكان وتم تنشيطه بسبب الظروف البيئية، ضاربا مثال أنه في عام 1918 توفي حوالي 30 في المائة من سكان ساموا الغربية بسبب الإنفلونزا الإسبانية ، ولم يكن لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي.