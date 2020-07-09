شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب على دواء لهشاشة العظام قد يساعد فى علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك عدد كبير من الدراسات التي تركز على العلاجات المحتملة لـ COVID-19 ، بما في ذلك الأدوية الموجودة التي يتم تجربتها، وبعضها يحقق بعض التقدم بالفعل، ومنها دواء لهشاشة العظام.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية، أعلن فريق بحثى، عن نتائج واعدة لمكافحة الفيروس التاجي، يمكن أن يكون دواء "رالوكسيفين "مسجل بالفعل لعلاج هشاشة العظام، ، قد يكون علاجًا فعالًا لمرضى COVID-19 المصابين بعدوى خفيفة من الأعراض".

تم البحث بواسة منصة EXSCALATE4CoV التى تجمع مراكز الحوسبة الفائقة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وشركات الأدوية ومراكز البحث الكبيرة والمعاهد البيولوجية في جميع أنحاء أوروبا.



أدوية هشاشة العظام

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وتستخدم المنصة "مزيجًا فريدًا من قوة الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع المعالجة البيولوجية" ، كما تمتلك حوالي 120 قوة حاسوبية ، مما يسمح بالبحث في سلوكيات الجزيئات بهدف تحديد علاج فعال ضد الفيروس التاجي."

يضيف البيان الصحفي للمفوضية الأوروبية: "لقد اختبر الكونسورتيوم بالفعل 400000 جزيء باستخدام أجهزة الكمبيوتر الفائقة الخاصة به، و تم اختيار 7000 جزيء مسبقًا واختبارها" في المختبر ".

فيما أظهر دواء هشاشة العظام Raloxifene كجزيء واعد وفقًا للمشروع ، يمكن أن يكون فعالًا في منع تكرار الفيروس في الخلايا ، وبالتالي يمكن أن يعيق تطور المرض ".

يأمل شركاء المشروع أنه في المرحلة التالية ، ستقوم منصة EXSCALATE4CoV بتوسيع الاختبارات الحالية ، مع مراعاة مكتبة موسعة مكونة من 5 ملايين جزيء من أصل 500 مليار في مكتبتها الكيميائية، فى محاولة الوصول إلى حل شفرة فيروس كورونا.