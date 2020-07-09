خطر علاج إسهال الأطفال بالمشروبات الغازية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 01:52 مساءً - من الأعراض المرضية المقلقة التي تصيب الطفل في فترة من فترات حياته هو الإسهال، ويمكن أن يهدد حياة الطفل بل الانسان في بعض الحالات خاصة إذا ما تم التعامل مع علاجه بطريقة خاطئة، حيث ترتكب بعض الأمهات الكثير من الأخطاء في علاج الاسهال وتشمل تقديم المشروبات الغازية للطفل، ولذلك يقدم لك إختصاصي طب الأطفال الدكتور محمد أبو داوود بعض هذه الأخطاء وطرق علاج الاسهال الصحيحة كالآتي. أسباب الاسهال عند الأطفال يمر الطفل بتغيرات سريعة ومتلاحقة من أنماط التغذية، فهو ينتقل من حليب الأم إلى إضافة الطعام الصلب ومن الشوربات والعصائر إلى الأرز المطبوخ واللحوم المهروسة وغيرها.

ولذلك فهو يصبح معرضاً لحدوث تلبكات في جهازه الهضمي، ومنها الاسهال الذي يصاب به معظم الأطفال.

وقد يصاب الطفل بالاسهال بسبب تلوثات بكتيرية أو فيروسية وربما نزلة معوية، بسبب البرد أو حساسية مفرطة أو آثار جانبية لمضادات حيوية أو أدوية تناولها الطفل سابقاً.

أو إن كان يعاني الطفل من الحساسية تجاه نوع معين من الطعام، فيجب أن تعرف الأم نوع الطعام الذي يسبب الاسهال لطفلها، أو قد يكون بسبب تناوله كمية إضافية من العصير الغني بالسكريات التي تزيد نشاط الأمعاء. أخطاء علاج الاسهال تقديم مشروب السبرايت Advertisements مشروب السبرايت هو مشروب غازي بنكهة الليمون تنتجه شركة كوكاكولا وخالي من الكافيين، أنتج لأول مرة في عام 1961 بأمريكا للتنافس مع شعبية سفن أب.

تقوم بعض الأمهات بتقديم لاسبرايت للطفل لعلاج الاسهال.

ولكن نسبة الأزموليلة في السبرايت وأي مشروب غازي تكون مرتفعة مما يؤدي لزيادة الاسهال عند الطفل لأنها تزيد من سحب الماء من الأمعاء. تقديم المطهرات المعوية للطفل بكثرة تسرف بعض الأمهات بتقديم المطهرات المعوية للطفل دون سبب بحجة" تنظيف بطنه".

وهذه المطهرات تكون ضارة بالطفل لأنها خاصة بقتل الأميبيا، واستخدامها بكثرة يقتل البكيتريا النافعة التي تكون موجودة بشكل طبيعي في الأمعاء، مما يسبب مشاكل للطفل في الهضم والامتصاص، وتلبك الجهاز الهضمي.

وكذلك المطهر المعوي لا يفيد في علاج الاسهال لأن سبب الاسهال غالباً ما يكون بسبب تلوثات فيروسية لا يقضي عليها المضاد الحيوي الذي يقتل البكتيريا. تقديم الماء فقط للطفل لا يعتبر الماء علاجاً للاسهال فقط.

يكون الجسم بحاجة لتعويض السوائل والأملاح التي يفقدها بسبب الاسهال.

ولذلك فهو بحاجة للحصول على محاليل الارواء" محاليل معالجة الجفاف" تحت استشارة الطبيب. نصائح لعلاج الاسهال عند الأطفال قبل عمر سنتين يجب الابتعاد عن عصير البرتقال واليوسفي لما لهما من تأثير ملين على الأمعاء.

يوصى بالابتعاد عن الأطعمة المثيرة للإسهال مثل الحلويات والألبان والأطعمة الغنية بالألياف والدهون

البعد عن العصائر الصناعية المحلاة مثل عصير البرتقال خصوصاً لأنه يوصف لعلاج الامساك.

تقديم المهلبية والأطعمة المطبوخة بالنشا أو الأرز المطحون.

تناول اللبن الزبادي، ويمكن أن يضاف له مهروس الثوم بكمية قليلة جداً.

يمكن استشارة الطبيب إذا ما استمر الاسهال لأكثر من يوم واحد أو صاحبه القيء.

تقديم المكملات الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم لأنه يوصف لوقف الاسهال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطر علاج إسهال الأطفال بالمشروبات الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.