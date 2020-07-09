سر رجيم البطاطس واللبن الزبادي لخسارة كيلوغرامين في 3 ايام

تتوفر انواع رجيم مختلفة ومنها ما يساعد على خسارة الوزن في مدة طويلة ومنها ما يسرع عملية حرق الدهون ونحت الجسم بسرعة اي في ايام قليلة. وفي الحالات كافة من الضروري دائماً تناول الاطعمة الغنية بالمغذيات من اجل منع حدوث نقص في اي منها والحاق الضرر بالصحة. وهذا ما يمكن ان يوفره رجيم البطاطس واللبن الزبادي الذي يمكن اتباعه لخسارة الوزن الزائد واستعادة الرشاقة في 3 ايام فقط.

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فوائد رجيم البطاطس والزبادي

ينطوي اتباع هذا الرجيم لخسارة الوزن وتذويب الدهون ونحت الجسم على الكثير من الفوائد الصحية.

- يحتوي كل من المكونين اي البطاطس والزبادي على عدد قليل من السعرات الحرارية. فكل 100 غ من البطاطس توفر 75 وحدة فقط.

- يساعد هذا المزيج على الشعور بالشبع. والسبب هو أن تفاعل نشاء البطاط مع ماء اللبن الزبادي يؤدي الى انتفاخه داخل المعدة ويساعد على الاحساس بالامتلاء ويحد من الرغبة في تناول الطعام لأطول مدة ممكنة.

- تحتوي البطاطا على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن الاساسية. كما انها غنية بالالياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ومن ابرز مغذياتها ايضاً الفيتامينات B1 وB6 وC التي يمكن ان تحمي من الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية من خلال الحد من حدوث الالتهابات.



- تعتبر هذه الخضار مصدراً مهماً للبوتاسيوم والنشاء الضرورين لوظائف الجسم المختلفة.

- يساهم تناول اللبن الزبادي في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وفي تخليص الجسم من السموم. ويمكن الاعتماد عليه من اجل تعزيز عمل الامعاء بسبب غناه بالبكتيريا المفيدة. ولهذا يعتبر علاجاً مهماً للامساك والنفخة المزعجة.

- يساعد هذا المكون ايضاً على تحفيز عملية الايض وعلى الحفاظ على الرشاقة شرط الا يتم تناوله بكمية كبيرة. وهو مصدر مهم للكالسيوم والفوسفور والبروتينات.

- يساعد تناوله على تخليص الجسم من كل السوائل الزائدة والبقايا الضارة.



طريقة برنامج رجيم البطاطس والزبادي



من اجل خسارة الوزن باتباع هذا الرجيم يجب تطبيقه لمدة 3 ايام وعد تخطي هذه المدة مع التزام هذه القواعد الاساسية خلال الوجبات الـ3 الرئيسية.

اليوم الاول

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الفطور. طبق يحتوي على حبة بطاطا متوسطة الحجم مسلوقة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

الغداء. حبتا بطاطا مسلوقتان متوسطتا الحجم من دون اضافة الملح، كوب من اللبن الزبادي.

العشاء. كوبان من اللبن الزبادي خفيف الدسم وغير المحلى.

اليوم الثاني





الفطور. كوب من اللبن الزبادي والافضل ان يكون طبيعياً وغير محلى.

الغداء. حبتا بطاطا متوسطتا الحجم مسلوقتان من دون اضافة الملح، كوب من اللبن الزبادي.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

اليوم الثالث



الفطور. حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم من دون اضافة الملح.

الغداء. حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي او غير المحلى.

وقبل تطبيق هذا الرجيم الافضل استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية وخصوصاً في حال ممارسة التمارين الرياضية المكثفة او المعاناة من بعض المشاكل الصحية. كذلك يجب عدم تطبيقه لمدة تزيد على 3 ايام لأن هذا يمكن ان يسبب النقص في بعض المغذيات الاساسية. ومن المهم بعد هذا اتباع نظارم حياتي وغذائي صحي مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين.

