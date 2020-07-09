تهدد صحتك.. الأطعمة الأكثر ضررا في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول

عدن - ياسمين التهامي - ينصح الخبراء، مرضى السكري ومشاكل الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومن يعاني من زيادة الوزن بالتحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

كما يوصي، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ألا يتخلوا عن الأطعمة عالية الدهون أو أطعمة الطحين، كما يعتقد، ولكن عن الأطعمة عالية السكر.

اكتشف هذا الاستنتاج العلماء الأمريكيين، ونصحوا أيضاً بالانتقال إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري ومشاكل الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومن يعاني من الوزن الزائد ، حسب المجلة العلمية “BMJ Evidence-Based Medicine”.

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