شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية غير متوقعة عند تناول طفلك الشكولاتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشكولاتة حلوى رائعة للبالغين والأطفال، وخاصة الصغار إنهم يحبونها، دعنا نتعرف على فوائد الشكولاتة للأطفال اليوم .

لذا يقدم موقع برايت سايد فوائد الشكولاته للأطفال..

الاعتقاد الأكثر شيوعاً دائماً، هو أن الشوكولاتة ليست مفيدة للأطفال وعليهم تجنبها تماماً, لكن ربما يعيد البعض التفكير في هذا الأمر.

بعد البحث الأخير في أستراليا ، والذي سلط الضوء على فوائد الشكولاتة للأطفال، حيث وجد علماء من معهد موردوتش للأبحاث للأطفال أن الأطفال الذين تناولوا الشكولاتة الداكنة يعانون من انخفاض ضغط الدم، وهو ما يشير الباحثون إلى أنه علامة جيدة على انخفاض خطر الإصابة بأكبر أمراض القلب القاتلة في البلاد.

Advertisements

وتفيد دراسة أخرى نشرت في مجلة التغذية الصحة أكدت ارتباط تناول الحليب بالشكولاتة بخفض مخاطر السمنة عند الأطفال، منوهة أن حرمان الأطفال من تناول الشكولاتة قد يكون ضاراً أكثر من أن يكون نافعاً.

في دراسة أجريت في جامعة سيري في إنجلترا، أكدت الدكتورة جين أوغدن، أستاذ الصحة العقلية، أن حرمان الأطفال من تناول الشكولاتة يجعلهم أقل رغبة في اختيار طعام صحي في المستقبل يؤدي إلى السمنة، ولا يقتصر على تناول الحلويات أو شوكولاتة.

تابعنا

