الكشف عن فوائد نوم الرضيع على بطنه لتجنب تشوهات الرأس

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن نوم الرضيع على بطنه له فوائد عدة؛ حيث إنه يساعد على تدريب العضلات والمهارات الحركية لديه، والتي يحتاجها الرضع فيما يعد من أجل الجلوس والالتفاف.

كما تساعد وضعية النوم على البطن في تجنب تشوهات الرأس الناجمة عن النوم على الظهر.

ويمكن للوالدين السماح للرضيع بالنوم على بطنه في الفترة من عمر شهر واحد إلى 3 شهور؛ حيث يبدأ الرضيع خلال هذه الفترة تطوير مهارة التحكم في مؤخرة الرقبة.

وفي البداية يمكن للوالدين جعل الطفل يتخذ هذه الوضعية على صدرهم لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، مع زيادة المدة تدريجيا وتركه يتخذ هذه الوضعية على السرير.

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ويُراعى أن يكون الطفل مستيقظا أثناء وضعية النوم على البطن وألا تزيد المدة عن ساعة واحدة في اليوم، بينما يجب أن يتخذ الرضيع وضعية الاستلقاء على الظهر عند الخلود إلى النوم، وذلك لتجنب خطر الموت المفاجىء

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