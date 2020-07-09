شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحميك الفلتر فى منزلك أو مكتبك أو المركز التجارى من Covid-19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح باحث بجامعة هارفارد أهمية تركيب مرشحات هواء دقيقة عالية الكفاءة قادرة على اصطياد الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، كان باحث جو هارفارد جوزيف جاردنر ألين سعيدًا.

وقال جاردنر ألين ، الذي يدير برنامج المباني الصحية في جامعة هارفارد وفقا لشبكة "CNN" ، "كنت أكتب باستمرار منذ أوائل فبراير حول كيفية أن تكون المباني الصحية خط الدفاع الأول ضد فيروسات التاجية الجديدة".

وكان ألن واحدًا من 241 عالمًا كتبوا رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالات صحية أخرى، يطلبون تغيير في توجيههم للجمهور حول كيفية ظهور فيروس كورونا الجديد أو سارس- CoV -2 ، يمكن أن تنتشر.

وقالت الرسالة التي نشرت الاثنين في مجلة Clinical Infectious Diseases ، إن التوجيهات الحالية تركز فقط على "غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي واحتياطات القطيرات".

وقال العلماء إن الوكالات الصحية تتجاهل القطرات الصغيرة من الفيروس التي تتلوث وترش من أفواهنا ، وتصبح رذاذًا ثم تطفو بعيدًا في الهواء ، كوسيلة محتملة لانتقال العدوى.

وقال المؤلف المشارك دونالد ميلتون ، أستاذ الصحة البيئية في جامعة ميريلاند ، لشبكة CNN في مقابلة سابقة: "إنهم لا يريدون الحديث عن انتقال الهواء لأن ذلك سيجعل الناس خائفين، مضيفا أن أفضل لقاح ضد الخوف هو المعرفة وتمكين الناس من الاعتناء بأنفسهم". "لماذا يعد ارتداء القناع مهمًا لأنه يحجب الهباء الجوي من مصدره ، عندما يكون من السهل حظره". Advertisements دور الهباء الجوي؟ دور الهباء الجوي؟ وجدت دراسة منتصف مارس أن السارس CoV-2 يمكن أن يعيش في قطرات الجهاز التنفسي المجهري التي يبلغ قطرها حوالي 2.5 ميكرون وأصغر ، والتي يمكن أن تظل محمولة في الهواء وقابلة للحياة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات أو أكثر.

في أوائل شهر مايو ، نشر الخبراء " ألين ولينسي مار" ، من جامعة هارفارد ، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في فرجينيا للتكنولوجيا ، ورقة اختتمت بحثًا يركز على دور الجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء في انتشار الفيروس التاجي الجديد، وأكتشفوا أن أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يطفو في الهواء في قطرات مجهرية لمدة ساعة أو أكثر .

ارتدِ أقنعة عند الخروج ، وابتعد عن الحشود الكبيرة و الحفاظ على مسافة 2متر بعيدا من أي شخص .

اغسل يديك بالصابون بشكل متكرر ، وأبعد يديك عن وجهك

حاول الذهاب فقط إلى الأماكن الخارجية التي تتميز بتدوير ممتاز للهواء والترشيح.

ماذا تفعل للحماية من فيروس كروونا وما دور الفلتر أولاً ، ركز على اتباع توصيات الصحة العامة:

هناك أيضًا أجهزة تنقية هواء HEPA في السوق ، مصممة لتنظيف غرفة قياسية في المنزل، والبعض يأتي حتى مع مرطبات لقياس الهواء والحفاظ على الغرفة بين 40 ٪ و 60 ٪ ، في حين أن البعض الآخر يتضمن تقنية ضوء الأشعة فوق البنفسجية المصممة لقتل الجسيمات الشاردة.

ووفقا للأطباء، فأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المتوازن بشكل صحيح سيعطل الفيروسات والبكتيريا في الهواء، مما يضيف طبقة إضافية للحماية القادمة من جهاز تنقية الهواء".

أخيرًا ، اعلم أن فلاتر HEPA يمكن أن تكون باهظة الثمن وستحتاج إلى اهتمام متكرر لإبقائها في أفضل أداء.